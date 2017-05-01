Yaza Fit Girmek İsteyen Gençler Salonları Doldurdu

Yaza fit girmek isteyen gençler salonları doldurdu

Sivas'ta yaz aylarına fit girmek isteyenler spor salonlarına akın etti

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SİVAS - Sivas'ta yaza fit girmek isteyen gençler spor salonlarına akın etti.

Sivas'ta yaza fit girmek ve gönül rahatlığı ile istediği kıyafetleri giymek isteyen gençler, kış aylarında aldıkları fazla kilolar ve göbeklerden kurtulmak için spor salonlarına akın ediyor. Havaların ısınması beraberinde spor salonlarında ki yoğunluğu da arttırırken, sporcular yaz aylarına fit girmek için kilo vermeye çalıştıklarını belirtti.

Sivas'ta fitness salonu işleten Fatih Türkan, havaların ısınması ile müşteri yoğunluklarının da arttığını belirtip, "Gençler havaların ısınması ile daha güzel bir görüntü vermek istiyor. Bu nedenle kış aylarına kıyasla yaz aylarında müşteri yoğunluğu genelde iki katına çıkıyor. Fitnessın yaz ayların revaçta olmasının tek nedeni, insanların tatil ve benzeri gibi durumları ortaya çıkıyor. Birde erkeklerde tişört giyme olayı var. Mesela kadınlar kendilerine makyaj yaparak bakım yaparken, erkekler ise tamamen vücutlarına odaklanmış durumda.. Fitness olayı sosyal medyada da revaçta bildiğiniz üzere. Kendine saygısı olan her erkek, her insan spor yapıyor, kendilerine dikkat ediyorlar. Fitness yaparak sağlıklarına da dikkat ediyorlar." dedi.

Sporcular ise yaz aylarına daha fit bir vücutla girebilmek ve endişe duymadan tişört giyebilmek için spor yaptıklarını söylediler.

(GF-