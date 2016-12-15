Yaz Saati Devam Edecek mi? Saatleri Geri Alınacak mı?

Yaz saati uygulaması devam edecek mi sorusunun cevabını vatandaşlar merak ediyordu. Yaz saati uygulaması devam edecek mi, saatleri geri alınacak mı sorusunun cevabını sizler için derledik. Vatandaş kampanya başlatıp yaz saati uygulamasının iptalini istemişti. Bakanlık, yaz saati uygulamasıyla ilgili yeni bir çalışmanın olmadığını duyurdu. Uygulama devam edecek. Yaz saati uygulamasıyla ilgili bakanlıktan yeni bir açıklama geldi. Bu sene geçilen sürekli yaz saati uygulamasında geri adımın gündemde olmadığı öğrenildi. Önemli miktarda elektrik tasarrufu sağlayan düzenlemenin sürmesi hedefleniyor.

ÖNEMLİ TASARRUF SAĞLANIYOR

Yıllardır gündeme gelen ancak uygulama fırsatı bulamayan kalıcı yaz saati uygulaması, bu sene hayata geçti. Düzenlemeyle, 2,5 milyar liralık tasarruf ve kış saatiyle havaların aniden kararmasından doğan psikolojik uyum sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tespitlerine göre Türkiye, artık yıl boyunca yaz saati uygulamasında kalarak, sadece kamunun kullandığı 08.00-17.00 mesai saatleri için yılda yaklaşık 1 milyar TL tasarruf sağlayacak. Bu oran özel sektörün kullandığı 08.30-17.30 yada 09.00-18.00 saatleri arası mesailer dikkate alındığında 2,5 milyar TL'ye ulaşabilecek. Sürekli yaz saati uygulamasına dayanaklık eden akademik çalışmaya göre yaz saati uygulaması sabit kaldığında, toplam elektrik tüketiminde yüzde 1,32 yani 2,3 TWh tasarruf sağlanabiliyor. Bu tasarrufun tüketici maliyeti karşılığı ise 977 milyon TL olarak hesaplanıyor.

KALDIRILMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMA YOK

Enerji Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, düzenlemenin yürürlükten kaldırılması için bir çalışma yok.

30 EKİM'DE GERİ ALINACAKTI

Son yıllarda yaz saatinin kalıcı olmasına ilişkin yapılan tartışmalardan sonra düzenlemeye ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 8 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı. 14 Mart 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı. Kararla 30 Ekim tarihinde saatler geri alınmadı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Son günlerde yaz saatinin kalıcı olmasına yönelik sosyal medyada da imza kampanyaları başlatıldı. "Saatler yeniden geri alınsın" başlığı ile imza kampanyası yapıldı. Yetkililer, son 15 gündür uygulamaya yönelik şikayetlerin arttığını belirterek, şimdilik şikayetlerin toplandığını ve konunun değerlendirileceğini kaydettiler. Yetkililer, bakanlık olarak birçok konuda anket düzenlediklerini, bu konuyla ilgili de bir anket çalışması yapılabileceğini, ancak henüz bir karar verilmediğini ifade ettiler. Tasarruf miktarının da ortaya çıkarılarak konunun topluca ele alınacağı belirtildi.

"GÜNEŞ DOĞMADAN OKULA GİDİYORLAR"

CHP, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, yaz saati uygulamasının sürekli hale getirilmesine yönelik tepkileri, Meclis gündemine taşıdı. Yüceer, "Güneş doğmadan okula giden öğrenciler, ilk dersi lamba yakarak işlemek zorunda kalmakta. Öğrencilerin çoğu ilk ders uyuklarken öğretmenler de gün aydınlanmadığı için ilk derslerden verim alamamaktan şikâyetçi. Enerji tasarrufunun miktarı nedir?" dedi. Yüceer, önergesinde şunları kaydetti: "Söz konusu karar, en çok öğrencileri etkiledi. Günlerin de kısalmasıyla saatler de geri alınmadığı için öğrenciler kelimenin tam anlamıyla zifiri karanlıkta evden çıkmakta. Öğrencilerin çoğu ilk ders uyuklarken öğretmenler de gün aydınlanmadığı için ilk derslerden verim alamamaktan şikâyetçi. Veliler ise sokak köpekleri, madde bağımlıları nedeniyle çocuklarının karanlıkta sokağa çıkmasını istememekte.