Yaz Öncesi Cilt Bakımı

Seminerlerin beşincisi 4 Mayıs 2017 Perşembe günü Dermatoloji Uzmanı Dr. Ebru Sağlık'ın katılımıyla, ücretsiz olarak düzenlenecek.

Seminerde, yaz aylarına girmeden önce cilt bakımları ve uygulamaları konusu ele alınacak.

MedAmerikan Tıp Merkezi, bünyesinde hizmet veren doktorların katılımıyla gerçekleştirdiği Caddebostan Kültür Merkezi Sağlık Seminer dizileri devam ediyor. 4 Mayıs 2017 Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan seminerlerin beşincisi, CKM B Salonu'nda düzenlenecek.

MedAmerikan Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ebru Sağlık'ın sunumuyla düzenlenecek olan seminerin ana konusu, yaz aylarına girmeden yapılması gereken cilt bakımları olacak. Cilt bakımına dair tüm detayların ele alınacağı seminer herkese açık olup, katılım ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

MedAmerikan Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ebru Sağlık seminerde şu konular hakkında bilgi aktaracak;

Yaz aylarına girmeden cilt bakımı

Sağlıklı cilt nasıl olmalı?

Ne tip ürünler kullanmalı?

Hangi işlemleri yaptırmalı?