Yaz Lastiği Takmayı Unutmayın!

CARMEDYA.COM – LastikPark, kış lastiği uygulamasının 1 Nisan tarihinde sona ermesiyle birlikte sürüş güvenliği, yakıt tasarrufu, fren performansı başta olmak üzere otomobillerle ilgili kritik önem taşıyan mevsimine uygun lastik kullanımını konusunda sürücüleri uyarıyor.



Geçtiğimiz yıl bünyesindeki tüm şirketleri birleştirerek sektördeki pazar payını yüzde 10'a çıkaran TATKO Lastik'in sahibi olduğu 'çok markalı, çok ürünlü' mağaza konsepti LastikPark, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sürücülere kış lastiğinden yaz lastiğine geçerek araçlarını bahara hazırlamaları önerisinde bulunuyor.



Uygulama konusunda sürücüleri bilgilendiren LastikPark, 1 Aralıkta başlayan kış lastiği zorunluluğu uygulamasının 1 Nisan 2017 tarihinde başlayan yaz lastiği uygulaması ile sona erdiğini hatırlatarak, kış lastikleri ve yaz lastikleri arasındaki yapısal farklılıklar nedeniyle sürücülerin mevsimine uygun lastik kullanmasının sürüş güvenliği, yakıt tasarrufu ve fren performansı açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.



Lastik üretimi yapılırken tercih edilen hammadde karışımları ve imalat teknolojilerinin lastiğin kullanılacağı hava ve yol şartları baz alınarak tasarlanıyor. Kış lastikleri 7 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda maksimum verimlilikte çalışabilecek kauçuk alaşımıyla, buzlu, çamurlu, karlı ve ıslak zeminlerde yola tutunabilecek sırt deseni teknolojileri ile üretiliyor. Kış lastiklerinin sırt desenleri çamur, kar ve sıvı tahliyesini maksimum seviyeye taşıyıp, zemine en iyi şekilde tutunması için dizayn ediliyor. Bu nedenle 7 santigrat derecenin üzerindeki kuru asfalt zeminlerde, yazlık lastik kullanılması gerekiyor. Yaz lastikleri daha yumuşak hamur yapısı, kısa fren mesafesi ve yüksek hızlarda da maksimum yol tutuş performansı odaklı tasarımlarıyla sürüş güvenliğini doğrudan etkiliyor. Yaz lastiği kullanımı sürüş güvenliğinin yanı sıra yakıt tasarrufu ve fren performansını artırıyor.



Yaz lastiği yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlıyor



Sürücülerin kış lastiğinden yaz lastiğine geçmeleri en çok yakıt tüketimi konusunda avantaj sağlıyor. Yaz lastikleri üzerinde bloklar daha kısa ve kalın olup, uzunlamasına kanallar bulunuyor ve ortalama yaz sıcaklığında en iyi tutunmayı sergileyecek taban karışımı kullanılıyor. Yaz lastikleri, 7 santigrat derecenin üstündeki sıcak hava koşullarında, kuru ve ıslak zeminde daha kısa fren mesafesi sağlıyor. Yaz lastiklerinin dönme direnci kış lastiklerine oranla daha düşük. Böylelikle yaz döneminde, yaz lastikleri daha az yakıt harcıyor ve daha az aşınıyor. Havalar ısındığında yaz lastiğine geçmek binek otomobillerde yüzde 20 oranında yakıt tüketimine olumlu etki sağlıyor. Yaz lastiği kullanımı ile yakıt tasarrufunun yanı sıra kontrollü hızlanma ve ani frenlemenin de sürüş güvenliği için önemli olduğuna dikkat çeken LastikPark, sürücülere araç bakımlarını da düzenli olarak yaptırmaları uyarısında bulunuyor.



Yazın kış lastiği kullanılırsa ne olur?



LastikPark, yaz mevsiminde kışlık lastikler kullanılmaya devam edilirse yaşanabilecek sorunlara da değiniyor. Buna göre, kış lastikleri 7 santigrat altında çalışmaya göre tasarlandığı için sıcak havalarda kullanıma devam edildiğinde hem fren mesafesi yaz şartlarında yaz lastiğinde daha kötü olacak hem de lastikler gerçek ömründen çok daha kısa sürede bitecek. Diğer bir deyişle, yazın kullanılan kış lastiği daha uzun fren mesafesi, daha hızlı aşınma ve daha fazla yakıt tüketimine neden oluyor.



Yaz Lastiği Seçilirken Nelere Dikkat Edilmeli?



Sürücülerin, tıpkı kış lastiklerinde olduğu gibi, yaz lastiği seçimi yapılırken aracın orijinal ebatlarının kullanılmasına özen göstermesi gerekiyor. Eski yaz lastikleri üzerinde yazan taban, yanak ve jant çapı değerleri baz alınması önem arzediyor. Aracın orijinal ebatı araçların üretim aşamasında yapılan testlerle belirlendiği için bunun değiştirilmemesi öneriliyor. Lastik ebatları dışında belirlenmesi gereken en önemli konu ise bölgesel zemin farklılıkları ve sürücü alışkanlıkları…



Yazlık lastik seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da orjinal ekipman lastiklerin üzerindeki bilgilerde yer alan XL (extra load) ve RFT/SSR/ROF (run on flat) gibi ayrıştırıcı özellikler. Markalara ait lastik desenleri arasında konfor, dayanıklılık, yol tutuşu, ıslak zemin performansı gibi birçok farklılık bulunuyor.