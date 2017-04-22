- Yaz gelmeden kış telaşı başladı



ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaz gelmeden vatandaşların kış telaşı başladı. Hayvanlarını kış aylarında besleyebilmek için tarlalarına yonca eken vatandaşlar bahar aylarından itibaren kış hazırlığı yapıyor.

Beytüşşebap'ta mart, nisan ve mayıs aylarıyla birlikte köylerde yaşayan vatandaşlar yaşamlarını sürdürmek için kış hazırlığına erken başlıyor. Birçok köyde tarlasını ekip biçen köylü arsalarına yonca ekip, kışın hayvanlara vermek için kurutma çalışmalarına başladı. Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Başaran, Günyüzü, Taşarası köylerinde yaşamını sürdüren köylüler bahar aylarında tarlalarını temizleyip traktörlerle kazdıktan sonra yonca serpiyor. Ramazan Gökçe adındaki vatandaş her yıl bahar aylarında tüm köylünün yonca serpme işini yaptığını söyledi. Gökçe, "Dedem bu işi yaptı, babam da bu işi yaptı. 25 yıldır bende bunu yapıyorum. Eskiden traktör yoktu. At ya da öküzlerle arsaları kazıyorduk şimdi imkanlar gelişti. Sadece yonca serpme işi elle yapılıyor. Onu da kimse bilmiyor mecbur ben yapıyorum. Devletimiz bize destek çıkarsa boş arazilerin hepsini tarlaya çevirebiliriz" dedi.

Nezmi Temel adındaki vatandaş da bütün arsalarına mısır ekmek için çalışma başlattığını söyledi. Vatandaşlar yaz aylarında hayvanlarına kışın verecekleri yem telaşını sürdürdüklerini ve ektikleri yoncayı kuruttuktan sonra bunu ahırlara kaldırıp kışın hayvanlarını yemlediklerini dile getirdi.

(SG-AKK-Y)