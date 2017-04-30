Yaz Aylarında Su Sıkıntısı Yaşanmasın Diye Çalışıyorlar

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması adına sondajlarda kullanılmak üzere 330 adet yeni nesil motopomp alımı gerçekleştirdi. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu, motopompların alındığı firmada incelemelerde bulunarak motor test sistemlerine katıldı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçe ve mahallelerinde yaz aylarında yaşanan olası su sıkıntısının önüne geçecek çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü, 1. Etap olarak 320 yeni motopomp alımının ardından içme suyu sondajlarında kullanmak üzere 2. Etap olarak 4 hp ve 110 hp güçleri arasında toplamda 330 adet yeni nesil motopomp alımı gerçekleştirdi. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu, motopompların alındığı firmayı ziyaret ederek yetkililerle bir araya geldi. Alınan motopompların imalatının her aşamasını yakından inceleyen Öztozlu, tesisteki testlere de katıldı. Firmaya yapılan ziyarette Daire Başkanı Öztozlu'ya, Şube Müdürleri Gürhan Koçi ve Kemal Anaç ile teknik personeller eşlik etti.



Yeni motopomplar test işlemlerinden geçti



MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu, yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçmek için il genelindeki çalışmaların devam ettiği belirtti. Öztozlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut sondajların arızalanması halinde ve yeni açılan içme suyu sondajlarında kullanılmak üzere toplamda 750 bin TL bedelle 650 adet yeni nesil motopomp aldık. Geçtiğimiz aylarda 1. Etap olarak aldığımız 320 adet motopompun ardından 2. Etap olarak da çeşitli güçlerde 330 adet yeni nesil motopomp alımını gerçekleştirdik. Motopomp alım ihalesini alan firmada incelemelerde bulunarak motopompların test işlemlerine ve imalatlarını yakından değerlendirdik. Şehrimiz için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.



Şıhlı'nın su sıkıntısına alternatif çözüm



MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula'nın Şıhlı Mahallesine ait sondaj kuyusunun kuruması üzerine mahallenin su ihtiyacını Ayvatlar'da bulunan yedek sondajdan karşılayacak.



MASKİ, Kula ilçesine bağlı Şıhlı Mahallesinde yaz aylarında yaşanan su sıkıntısına çare olmak için de kolları sıvadı. Mahalle, ilçenin Ayvatlar Mahallesinde bulunan ve kullanımda olmayan yedek sondaj kuyusundan beslenecek. MASKİ ekipleri, suyun sondajdan Şıhlı'nın içme suyu deposuna ulaşmasını sağlayacak terfi hattını döşeme çalışmalarına başladılar. İnşa edilen 2 kilometrelik yeni hat sayesinde, mahalleli yaz aylarında su sıkıntısı çekmeyecek.



"Cengiz Başkanımız sayesinde suya kavuşacağız"



Özellikle Mayıs ayı sonrasında suyun yetersiz gelmeye başladığını söyleyen Şıhlı Mahalle Muhtarı Yusuf İzzettin Akgün, "Mahallemizde bulunan sondaj kuyumuz artık kurudu. Bundan dolayı da yaz aylarında sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorunu ortadan kaldırmak için MASKİ, diğer mahalledeki sondajdan bize çözüm üretti. Cengiz Başkanımız sayesinde suyumuza kavuşacağız. Bir de kanalizasyon ihtiyacımız var. O da MASKİ'nin 130 Mahalle Projesi kapsamında çözülecek inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a çalışmalarından ötürü çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA