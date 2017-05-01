Yaz'a Fit Girmek İsteyenler Salonlara Doldu.

Sivas'ta yaz aylarına fit girmek isteyen beyler spor salonlarına akın etti.



Sivas'ta beyler, yaz aylarında gönül rahatlığı ile tişört giyebilmek adına kış aylarında aldıkları fazla kilolar ve göbeklerden kurtulmak için spor salonlarına akın ediyor. Havaların ısınması beraberinde spor salonlarında ki yoğunluğu da arttırırken, sporcular yaz aylarına fit girmek için kilo vermeye çalıştıklarını belirtti.



Sivas'ta fitness salonu işleten Fatih Türkan, havaların ısınması ile müşteri yoğunluklarının da arttığını belirtip, "Gençler havaların ısınması ile daha güzel bir görüntü vermek istiyor. Bu nedenle kış aylarına kıyasla yaz aylarında müşteri yoğunluğu genelde iki katına çıkıyor. Fitness'ın yaz ayların revaçta olmasının tek nedeni, insanların tatil ve benzeri gibi durumları ortaya çıkıyor. Birde erkeklerde tişört giyme olayı var. Mesela kadınlar kendilerine makyaj yaparak bakım yaparken, erkekler ise tamamen vücutlarına odaklanmış durumda.. Fitness olayı sosyal medyada da revaçta bildiğiniz üzere. Kendine saygısı olan her erkek, her insan spor yapıyor, kendilerine dikkat ediyorlar. Fitness yaparak sağlıklarına da dikkat ediyorlar." dedi.



Sporcular ise yaz aylarına daha fit bir vücutla girebilmek ve endişe duymadan tişört giyebilmek için spor yaptıklarını söylediler.



Bayanlar ise erkeklerin spor yapmak için yaz aylarını tercih etmelerine nedenlerinin altında, bayanlara daha güzel görünme düşüncesinin yattığını dile getirdiler. - SİVAS