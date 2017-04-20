Yayman: "Hatay'ı Dünyaya Fark Ettireceğiz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'a kültür ve turizm alanında çılgın projelerinin olduğunu söyledi.



26. Müze Kazıları Kurtarma Sempozyumu nedeniyle Hatay'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Turizm Haftası nedeniyle Saray Caddesi'ndeki el işi sergisinin açılışına katıldı.



Yayman, Hatay'ı Türkiye'nin ve dünyanın fark ettiği bir şehir haline getireceklerini belirtti. Hatay'ın medeniyetlere, dinlere, dillere, beşiklik yapmış bir şehir olduğunu kaydeden Yayman, "Dünyanın en önemli antik şehirlerinden bir tanesi Hatay'dayız. Hatay medeniyetlere, dinlere, dillere, beşiklik yapmış, ana kucaklığı yapmış bir şehirdir. Müze Kazıları Kurtarma Sempozyumu'nu Hatay'da yaptık" dedi.



Hatay'a kültür ve turizm alanında çılgın projeleri olduğunu söyleyen Yayman, şöyle devam etti:



"Bunları bütün sektörlerle beraber yapacağız. El sanatlarımız var turizmcilerle. Bakanlığımızdaki müze bekçimizden, müze müdürümüze, il müdürümüze kadar bakanlığımızın yüksek yöneticileri ile beraber inşallah Hatay'ı hak ettiği yere tanıtım alanında, kültür alanında, turizm alanında beraberce getireceğiz. Hatay'ı bir anlamda Türkiye'nin ve dünyanın fark ettiği bir şehir haline getireceğiz. Dünyanın ilk kaya kilisesi, Türkiye'nin en uzun sahili, dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi, Türkiye'nin ilk camisi ve burada sabaha kadar sayamayacağımız pek çok tarihi yapı, eser burada var."



Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüsnü Işıkgör ve beraberindekiler ile serginin açılışını yapan Yayman, stantları gezdi. Stantta bulunanlarla sohbet eden Yayman, ebru sanatıyla Türk bayrağı yaptı.



Halka açık olan el işi sergisi cumartesi gününe kadar açık olacak. - HATAY