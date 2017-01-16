Yayladaki Hayvanlar İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Osmaniye'de yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.



Merkeze 27 kilometre uzaklıkta bulunan Zorkun Yaylasında, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamakta güçlük çeken hayvanlar için Off-Road Kulübü üyeleri harekete geçti.



Toplanan 250 kilo tavuk eti ile 100 kilo unlu mamul, yayladaki kedi ve köpekler için doğaya bırakıldı.



Osmaniye Off-Road Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Arıcan, yaptığı açıklamada, soğuk kış şartlarından sokak hayvanları aç bırakmamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.



Bugün de karda mahsur ve aç kalan hayvanları beslemek onları korumak amacı ile bölgeye gittiklerini ifade eden Arıcan, yemleme faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.



Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi Oğuzhan Saçıkara ise Off-Road ile dağlık alanlardaki hayvanları besleme faaliyeti düzenlediklerini belirterek, "Ulaşılmaz denilen yollara ulaştık. Halkımız ile bu faaliyetimizi gerçekleştirdik. Mutluyuz, mutlu şehrin mutlu hayvanları olmasını diliyoruz." diye konuştu.