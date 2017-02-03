Yayladağıspor İçin Dayanışma Etkinliği

Yayladağılılar Derneği tarafından Hatay 1. Amatör Kümede mücadele veren Yayladağıspor için dayanışma programı düzenlendi.



Derneğin Antakya'daki salonunda düzenlenen program, Yayladağıspor'u tanıtan slayt gösterisiyle başladı.



Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, takımın başarısını gururla takip ettiklerini belirtti.



Yayladağıspor'u profesyonel liglerde görmek istediklerini aktaran Başkan Kalkan, bunun için ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.



Kalkan, ilçede yaptırdığı halı sahanın işletmesini Yayladağıspor'a verdiğini açıklayarak ilgili protokolü imzaladı.



Kulüp Başkanı Muhammed Bilgili ise, desteklerinden ötürü Başkan Kalkan ve katılımcılara teşekkür ederek başarı sözü verdi.



Programa ev sahipliği yapan Yayladağılılar Dernek Başkanı Mehmet Yalçın da, Yayladağıspor'un ilçenin adını en güzel şekilde tanıttığını ve desteği hakkettiğini kaydetti.



Etkinlik, katılımcıların kulübe yaptığı bağışlarla son buldu.