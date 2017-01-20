Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki TEKEL çadır kentinde kalan Suriyeli sığınmacıların, Altınözü ilçesindeki konteyner kente taşınma işlemleri tamamlandı.
Yaklaşık 2 bin 900 kişinin kaldığı kampa sabah saatlerinden itibaren çok sayıda minibüs, kamyonet ve kamyon gönderildi.
Sığınmacıların eşyaları, kamyonet ve kamyonlara yüklendi. Aileler de minibüslere bindirilerek Boynuyoğun konteyner kentine taşındı.
Yaklaşık 1 haftadır süren taşıma işlemleri sonunda tüm ailelerin konteyner kente gönderildiği öğrenildi.
Türkiye'de, Suriyeliler için oluşturulan ilk kamp olma özelliği taşıyan çadır kent, yaklaşık 6 yıldır Suriyelileri misafir ediyordu. Boşaltılan kampın, ne şekilde kullanılacağının ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.
Yayladağı'ndaki Tekel Kampının Taşınması
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki TEKEL çadır kentinde kalan Suriyeli sığınmacıların, Altınözü ilçesindeki konteyner kente taşınma işlemleri tamamlandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki TEKEL çadır kentinde kalan Suriyeli sığınmacıların, Altınözü ilçesindeki konteyner kente taşınma işlemleri tamamlandı.
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