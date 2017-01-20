Yayladağı'ndaki Tekel Kampının Taşınması

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki TEKEL çadır kentinde kalan Suriyeli sığınmacıların, Altınözü ilçesindeki konteyner kente taşınma işlemleri tamamlandı.



Yaklaşık 2 bin 900 kişinin kaldığı kampa sabah saatlerinden itibaren çok sayıda minibüs, kamyonet ve kamyon gönderildi.



Sığınmacıların eşyaları, kamyonet ve kamyonlara yüklendi. Aileler de minibüslere bindirilerek Boynuyoğun konteyner kentine taşındı.



Yaklaşık 1 haftadır süren taşıma işlemleri sonunda tüm ailelerin konteyner kente gönderildiği öğrenildi.



Türkiye'de, Suriyeliler için oluşturulan ilk kamp olma özelliği taşıyan çadır kent, yaklaşık 6 yıldır Suriyelileri misafir ediyordu. Boşaltılan kampın, ne şekilde kullanılacağının ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.