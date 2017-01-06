Yayladağı'ndaki Çadır Kentin Sakinleri Konteynere Taşınacak

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki TEKEL çadır kenti sakinleri, Altınözü ilçesine yapılan konteyner kente taşınacak.



Yaklaşık 6 ay önce Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Mahallesi'nde başlatılan konteyner kent kurma çalışmaları tamamlandı.



Hatay Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Yayladağı ilçesindeki TEKEL çadır kentinin, oluşturulan yeni konteyner kente taşınma kararı alındı.



İlk taşıma işlemlerinin önümüzdeki hafta içi başlayacağı ve Suriyelilerin gruplar halinde eşyalarıyla taşınacağı öğrenildi.



Türkiye'de, Suriyeliler için oluşturulan ilk kamp olma özelliği taşıyan çadır kent, 2 bin 900 Suriyeliyi, yaklaşık 6 yıldır misafir ediyordu.