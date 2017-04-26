Yayladağı Sınır Karakolu Yakınına Top Mermisi Düştü
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki sınır karakolu yakınlarına Suriye tarafından top mermisi atıldı. Esad rejiminin kontrolundeki bölgeden atılan top boş araziye düştü.
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki bir sınır karakolu yakınlarına Suriye tarafından top mermisi atıldı.
BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esad rejiminin kontrolündeki noktadan atıldığı değerlendirilen top mermisi, Kızılçat Karakolu yakınlarındaki boş araziye düştü.
Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.