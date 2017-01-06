Yayladağı'nda Kahvaltı Programı

Yayladağı Belediyesi tarafından ilçedeki mahalle muhtarlarına kahvaltı programı düzenlendi.



Öğretmenlerevi toplantı salonundaki programda konuşan Belediye Başkanı Kalkan, ilçeye yeni atanan Kaymakam Ömer Faruk Yüce ile tanışmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek katılan tüm muhtarlara teşekkür etti.



Kaymakam Yüce de yaptığı konuşmada, muhtarların çok önemli bir görev üstlendiklerini söyledi.



Muhtarlarla görüşüp fikir alışverişinde bulunacağını kaydeden Yüce, tüm mahallere ziyarette bulunacağını sözlerine ekledi.



Program, muhtarların sorun ve önerilerinin dinlenmesiyle devam etti.