Yayladağı'na Top Mermisi Düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Kızılçat Mahallesine top mermisi düştü. Edinilen bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı, Suriye sınırına 3 kilometre mesafede bulunan Kızılçat Karakolu yakınına, Esed güçleri tarafından atıldığı iddia edilen top mermisi düştü. Olaydan can kaybı ya da yaralanma olmadı. Angajman kuralları gereği misli ile karşılık verildiği bildirildi.



(Mehmet Toktaş/İHA)