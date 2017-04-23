Yaylada Mahsur Kalan Öğrenciler Kurtarıldı

Düzce'de, kamp yapmak için çıktıkları yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 40 öğrenci kurtarıldı.



Düzce Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 40 kişilik grup, kamp yapmak için Düzce merkeze 28 kilometre uzaklıktaki bin 400 rakımlı Pürenli Yaylası'na gitti.



Gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı yolda ilerleyemeyen öğrenciler, durumu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine yola çıkan ekiplere, Düzce Safari-Offroad (DÜSOF) ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) üyeleri de arazi araçlarıyla destek verdi.



Ekipler, zorlu arazi koşullarını geçerek ulaştıkları bölgede, mahsur kalanları araçlarına aldı. Kara saplanan araçlar, off-road araçlarına bağlanarak çekildi.

Ekipler tarafından kurtarılarak kent merkezine getirilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.