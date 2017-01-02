Yaylada Mahsur Kalan Ailenin Yardımına Afad Ekipleri Yetişti

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle çocuklarını tedaviye götüremeyen ailenin yardımına, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yetişti.



Şuhut ilçesi Çakırözü köyü Zafer Yolu yaylasında oturan Veysel Özen isimli vatandaş eşi ve bir buçuk yaşındaki hasta olan oğlu İrfan Özen'i ilçe merkezine tedaviye götüremedi.



İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri amfibik arazi aracı ile olay mahaline giderek, aileyi sağlık ekipleriyle buluşturdu.



Yüksek ateş, şiddetli öksürüğü olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.