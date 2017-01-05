Yaylada Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı.



Kızıldağ Yaylası Ağpınarı mevkisinde bulunan evlerinde hayvanları ile mahsur kalan aile, Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından 10 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Mehmet Yücel ve ailesi, ekipler tarafından Karaisalı'da bulunan evlerine ulaştırıldı. Kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği Kızıldağ Yaylası'nda mahsur kaldıkları evlerinden kurtarılan Mehmet Yücel, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti. - ADANA