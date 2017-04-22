Yayla Yolları Kardan Temizleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki ilçesinde karla kaplı yayla yollarında temizlik çalışması yapıyor.



Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarındaki yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki'deki bazı yayla yollarının halen kapalı olduğunu söyledi.



Bölgedeki Yörüklerin, yollar kapalı olduğu için yaylaya çıkamadıklarını bildirmeleri üzerine, ilk olarak Antalya'ya 175, Akseki'ye ise 25 kilometre uzaklıktaki Sülek Yayla yolunda çalışma başlattıklarını belirten Özkan, çalışmaların Göktepe Yaylası ile devam edeceğini belirtti. Özkan, "Bölgede yer yer 3-4 metre arasında kar bulunuyor." dedi.



Yaz aylarında Manavgat ilçesinden Sülek Yaylası'na göçen Mustafa Kurt da Söbüçimen Yaylası'na ulaşabilmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den yardım istediklerini söyledi. Kurt, bölgede iş makinelerinin çalışmaya başladığını belirterek, Türel'e teşekkür etti.