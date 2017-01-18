Yayla Ortaokulu Öğrencileri Çorum'dan İki Kupayla Döndü

Zonguldak Merkeze bağlı Yayla Ortaokulu öğrencileri Çorumda yapılan Ortaokullar arası Masa Tenisi Yıldızlar grup müsabakalarında kız ve erkek takımları turnuvada tüm rakiplerini yenerek grup şampiyonu oldu.



Yayla Ortaokulunda düzenlenen törende bir konuşma yapan Okul Müdürü Ahmet Bozdemir konuşmasında şunları söyledi;"Çorum da oynanan bu turnuvada öğrencilerimizin gruptaki tüm rakiplerini yenerek birinci olmaları ilimiz açısından bizleri son derece mutlu etmiştir. Kendileri antrenörleri nezaretinde yıl boyunca büyük bir titizlik ve disiplin içersinde çalıştılar ve hak ettikleri dereceyi elde etmişlerdi. İnanıyorum ki bu disiplinli çalışmaları sonucunda 9-12 Mart 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye birinciliği müsabakalarında da aynı başarıyı elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Çocuklarımızın bu başarısında yoğun bir emek harcayan antrenörlerimizden Osman Yılmaz, Baki Abasız, Muammer Kural, Burçin Aygün ve Hilal Yamak'a teşekkür ediyorum ve ayrıca bizim bu çalışmalarımıza destek veren Kilimli İlçemiz Belediye Başkanı Sayın Ali Arslankılıç'a da buradan sonsuz teşekkür etmek istiyorum." - ZONGULDAK