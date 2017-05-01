Yayla Muzu" Tezgahlarda Yerini Aldı
Bitlis'in yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen "yayla muzu" tezgahlarda yerini aldı.
Bitlis'in yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen "yayla muzu" tezgahlarda yerini aldı.
Baharın gelmesiyle Bitlis'in yüksek kesimlerinde yetişen ve büyük zorluklarla toplanan yayla muzu, satışa sunuldu.
Yayla muzu satan Haşim Kurşun, yüksek zirvelere çıkarak yayla muzu topladığını belirterek, "Muzun kilosunu 15 liraya satıyoruz. Yayla muzuna rağbet var. Bu mevsimde yayla muzunu satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz." dedi.