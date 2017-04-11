Yayla Mahallesi Sakinleri Başkan Alıcık'a Sahip Çıktı

Nazilli Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi'nde yapılan hizmetlerin toplu açılış töreni Yayla Mahallesi sakinleri tarafından Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın katılımı ile gerçekleştirildi.



Nazilli Belediyesinin Yayla Mahallesinde yaptığı Cami Minaresi imam evi, gasilhane, mevcut caminin iç dekorasyonunun yenilenmesi, cami etrafına yapılan istinat duvarı ve caminin avlusu ile yollarında yapılan düzenleme hizmetlerinin tamamı için mahalle sakinleri tarafından toplu açılış töreni yapıldı. Keşkek ikramlı açılış töreninin baş konuğu olan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın yanı sıra Nazilli Müftüsü Necati Topaloğlu, Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.



Okunan mevlidin ardından kısa bir konuşma yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Nazilli Belediyesi olarak Nazilli Belediyesinden hizmet alan tüm mahallelerde mutlaka bir çivisinin yer aldığını ifade etti. Mahalle sakinlerinin ihtiyaç, istek ve taleplerine göre mahallelerde hizmetlerini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Alıcık, "Nazilli Belediyesi olarak biz 2009-2014 döneminde 5 tane cami yaptık. Yine bu dönem içerisinde köprüler, yollar ve pek çok eğitim kurumunu yeniledik, düzenlemesini yaptık. Mahallelerimizin rutin hizmetlerini yerine getirmenin ötesinde mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarına göre çalışmalarımızı sürdürdük. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek" dedi.



Yapılan konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu'nun duası ile birlikte Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve mahalle sakinleri kurdeleyi keserek caminin açılışını yaptı. Mahalle sakinleri Başkan Alıcık'a yaptığı hizmetlerinden dolayı duygularını ifade eden bir pankartla teşekkürlerini belirtti. Mahalle sakinleri hazırladıkları pankartta "Karahallı ve Yayla Mahallelerimize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi - AYDIN