Yayla Evlerinden Hırsızlık Yapan Zanlılar Yakalandı

Mersin'de kış mevsimi dolayısıyla boş kalan yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.



Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım-30 Aralık 2016 tarihleri arasında merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne, Soğucak, Bekiralanı, Aladağ ve Darısekisi mahallelerinde bulunan 22 ayrı yayla evinde hırsızlık meydana geldi. Vatandaşların kış mevsimi dolayısıyla gitmediği evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekibin yaptığı çalışmalar sonucu R.K., M.Ş.O., A.O. ve Y.Z.T. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 61 parça ev eşyası ise sahipleri olan 10 kişiye teslim edildi.



Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Z.T. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.K. ve M.Ş.O. ise adli kontrol kapsamında salıverildi. Olayla ilgili 3 kişinin daha arandığı bildirildi. - MERSİN