Yayla Evine Saklanan Çocukları Jandarma Ekipleri Buldu

Sakarya'nın Akyazı İlçesinde evlerine gitmeyen 4 ortaokul öğrencisi saklandığı yayla evinde jandarma ekipleri tarafından bulundu.



Edinilen bilgilere göre, Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesinde bulunan Topçusırtı Ortaokulu öğrencileri olan M.Ş, K.U, A.Ç ve Y.D., isimli 4 arkadaş okulun öğle paydosu arasında futbol maçı yaparken ortamın gerilmesi üzerine başka öğrencilerle tartışma yaşadı. Bunun üzerine okul idaresi, öğrencileri ikaz etmesi sonrası durumu ailelerine bildirdi. Ailelerinin haberdar edilmesi sonrasında korkan çocuklar okul çıkışı evlerine gitmeyerek Topçusırtı Mahallesi yaylasında bulunan Yayla evine saklandı.



Akşam çocukların evlerine dönmemesi üzerine çocukların yakınları durumu Akyazı İlçe jandarma Komutanlığına bildirdi. Jandarma ile mahalle sakinleri el ele vererek arama çalışmaları başlattı. Gece geç saatlerinde jandarma ekipleri çocukları saklandıkları yerde bularak ailelerine teslim ettiği öğrenildi. - SAKARYA