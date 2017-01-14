Yayanın Kamyon Altında Kaldığı Kaza Kamerada

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpan kamyonun altında kalan 55 yaşındaki Şaziye Bulut, ağır yaralandı. Güvenlik kamerasının da kaydettiği kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırılıp tedaviye alınırken, kamyon şoförü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kaza, geçen perşembe günü saat 10.00 sıralarında, Foça Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ile 953 Sokak kesişiminde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Şaziye Bulut, bulvardan 953 Sokak'a dönen 58 yaşındaki Mehmet Yantır yönetimindeki 48 PU 962 plakalı kamyonun önünden, hızlı adımlarla sokağın karşısına geçmek istedi. Bu sırada hareketine devam eden kamyonun çarptığı Bulut, yere düşüp aracın altında kaldı. Kamyon şoförü çarpma sesi üzerine frene basınca, sağ ön tekerleği, Bulut'un sol bacağının üzerinde durdu. Bulut'un çığlıkları üzerine sokağa fırlayan esnafın uyarısıyla durumun farkına varan şoför, kamyonu geri hareket ettirdi. Üzerindeki kamyon geri çekilince yerde hareketsiz kalan Bulut için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.



TEDAVİYE ALINDI



Sol bacağı ve kalçası ezilen Bulut, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Bulut ameliyata alınırken, gözaltına alınan kamyon şoförü Yantır, Fethiye Polis Merkezi'ne götürüldü. Ameliyatın ardından hayati tehlikesi devam eden Bulut, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



ŞOFÖR SERBEST



Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför Yantır ifadesinde, çarpma sesi üzerine durduğunu, esnafın uyarısıyla kamyonu geriye çektiğinde kadını gördüğünü söyledi. Dönüş yaparken karşıya geçen kimseyi görmediğini belirten Yantır, kazada kusurunun bulunmadığını öne sürdü. Yantır, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



"BİR AN ÖNCE İYİLEŞMESİNİ DİLİYORUZ"



Sokak girişinde dükkanı bulunan berber Öner Çot, kaza olduğu sırada havanın yağışlı olduğunu söyledi. Çığlık sesi üzerine dükkandan dışarı çıktığında, kadını yerde yatarken gördüğünü belirten Çot, "Şoförden kamyonu geri çekmesini istedik. Kadının durumu kötüydü. Bacağı ezilmişti. Kalça kısmında da ezik varmış. Bir an önce iyileşmesini diliyoruz" dedi.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Kaza anı sokak girişindeki internet kafenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Bulut'un dönüş yapan kamyonun önünden sokağın karşısına geçmeye çalıştığı görülüyor. Şoför Yantır, Bulut'u fark etmeyince dönüşe devam ediyor. Kamyonun çarparak yere düşürdüğü Bulut, altında kalıyor. Çığlık sesini duyup dışarı fırlayan sokak esnafı, şoförü uyararak talihsiz kadını kurtarmaya çalışıyor. Polis ve sağlık ekiplerinin kaza yerine gelişi de güvenlik kamerasına yansıyor.



- Muğla