Yayalara Çarpıp Kaçtı: 1 Ölü, 2 Yaralı

ADAPAZARI'nda, aydınlatmanın olmadığı yolda yürüyerek evlerine giden 3 kişiye çarpan kamyonet yaklaşık 5 kilometre ileride terk edilmiş halde bulundu. Kazada 56 yaşındaki Hafize Aydemiroğlu yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.



Kaza gece saatlerinde, Adapazarı Evrenköy ve Karapınar mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yolda meydana geldi. Yaşadıkları Karapınar Mahallesi'ne doğru yürüyen 3 kişiye, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir araç çarparak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 40 yaşındaki Hatice Aydemiroğlu, Hafize Aydemiroğlu ve 14 yaşındaki Sena Erkal ambulanslarla Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hafize Aydemiroğlu doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan sonra olay yerine gelen vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını açarak yol kenarındaki tarlada başka yaralı olup olmadığını kontrol etti. Olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu.



Yayalara çarptığı tespit edilen 57 AL 705 plakalı kamyonet olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta terkedilmiş halde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Sakarya