Yaya ve Sürücüleri Para Vermeye Zorlayan 10 Çocuğa İşlem Yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yaya ve sürücüleri rahatsız ederek para vermeye zorlayan 10 çocuğa işlem yapıldı.



Edinilen bilgiye göre kentteki ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 15-18 yaş aralığındaki 10 çocuğa 'Kabahatler Kanunun' ilgili maddesinden cezai işlem uygulandı.



Öte yandan il merkezinde bulunan 28 internet salonu denetlenirken, denetleme neticesinde 4 internet salonuna yanında veli veya vasisi bulunmadan 12 yaşından küçük çocuğu internet salonuna kabul ettiği gerekçesiyle tutanak tanzim edilerek ilgili kaymakamlığa gönderildiği bildirildi. - KAYSERİ