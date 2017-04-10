Yavuzeli'nde Polis Teşkilatının 172.yılı Kutlandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172.yılı kutlandı.



Yavuzeli İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen 10 Nisan Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıldönümü kutlaması saygı duruşu ve istiklal Marşı ile başladı. Törene İlçe Emniyet Amir vekili Müslüm Arslan Emniyet amirleri Askeri erkan ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Çelenk törenin ardından protokol ve vatandaşlar Emniyet Amir Vekili Müslüm Arslan'ı makamında ziyaret ettikten sonra program son buldu. - GAZİANTEP