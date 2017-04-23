Yavuzeli'nde Makam Koltukları Çocukların Oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Yavuzeli ilçesinde de makam koltukları çocukların oldu.



Haci Sait Korkmaz Ortaokulu Müdürü Salih Bozat, Sınıf öğretmeni Hibaye Küçük ile öğrenciler Ayşe Özdemir ve Samet Şefikoğlu İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz'ü makamında ziyaret etti. Sohbetin ardından öğrenciler sırayla Kaymakam Ersöz'ün makamına oturdu. Öğrencilere Kaymakamlığın görevleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Yavuz Sultan Selim Ortaokul Müdürü Hüseyin Kaplan, Beden Eğitimi Öğretmeni Erdal Aldemir 8. sınıf öğrencilerinden Nisanur Yılmaz, Şeval Korkmaz ve Meryem Melisa Akıl ise İlçe Jandarma Komutan Vekili kıdemli Başçavuş Nedim Siverekli'yi ziyaret ederek, makam koltuğuna oturdu. Şehit İbrahim Solak İlkokul Müdür Vekili Murat Yıldırım, Sınıf Öğretmeni Nihat Kılınç ve Eylem Özdemir ile 3.sınıf öğrencisi Sena Arzu Güzel ve 4'inci sınıf öğrencisi Ertuğrul Özdemir ise Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu'nu ziyaret ederek, sırayla koltuğuna oturdu. İmam Hatip Ortaokul Müdür Ramazan Göçer, Türkçe Öğretmeni Zübeyde Turan ile 5'inci sınıf öğrencileri Rana Emine Korkmaz ve Enes Kaplan ise İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İmam Ali Eryiğit'i ziyaret etti. Sırayla koltuğa oturan öğrenciler ise öğrenciler ve okullar için ilçe protokolden bazı taleplerde bulundu.



Öğrenciler günün anısına ilçe protokolü ile hatıra fotoğrafı çekildi. - GAZİANTEP