Yavuzeli'nde Açık Öğretim Lisesi Sınavı Yapıldı

Yavuzeli ilçesinde açık öğretim lisesi sınavları yapıldı.



İlçe merkezindeki Hacı Sait Korkmaz Ortaokulu ve Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesinde hafta sonu yapılan sınavın, cumartesi günü sabah oturumuna 202, öğle oturumuna ise 205 öğrenci katıldı. Sınavın pazar günü yapılan oturumunda ise 134 öğrenci ter döktü.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık ve Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit, sınav yapılan okullarda denetimde bulundu.