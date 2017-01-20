Yavuzeli'de Karne Heyecanı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde öğrencilere karneleri düzenlenen törenle dağıtıldı.



Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit, Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan öğrencilere karnelerini dağıttı. Müdür Alçık, karne dağıtımında öğrencilerle sohbet ederek, tatili iyi değerlendirmelerini istedi. Kitap okumalarını tavsiye eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Alçık, öğrencilerle yakından ilgilendi. Alçık,"Bizde sizler gibi bu okullarda okuduk. Benim de derslerimde zayıflarım vardı. Daha çok çalıştım ve o zayıfları kurtardım. Şimdi ise buradayım ama üzülmeyin. İkinci dönem daha çok çalışarak eminim ki, sizde zayıflarınızı kurtararak başaracaksınız" dedi. Konuşmaların ardından karne dağıtımı yapıldı. Karne program sonunda Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu sınıflararası düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren 8-B sınıf öğrencilerine madalyaları ve kupaları verildi. Program sonrasında günün anısına hatıra pozu verildi.



Yavuzeli ilçe merkezi ve bağlı bağlı mahallelerde 5 bin 300 öğrenci karnelerini aldı. - GAZİANTEP