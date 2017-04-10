Yavuzeli Anaokulu İlçe Emniyetini Ziyaret Etti

10 Nisan Polis Teşkilatının 172. yıl dönümü münasebetiyle Yavuzeli Anaokulu ilçe emniyetini ziyaret etti.



Yavuzeli Anaokulu Müdürü, Öğretmenleri ve Öğrencileri, Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti. Polis sevgisini aşılamak ve polislerin yapmış olduğu görevlerle ilgili minik öğrencileri bilgilendirdi. Karşılıklı sohbet eden anaokulu öğrencileri, polislere görevleri hakkında sorular sordu. Polisler çalışma odalarını tek tek gezdirerek çocuklara kendilerinden bahsettiler. Polis amcaları minik ziyaretçilerine meyve suyu, çikolata, dağıtıldı. Ziyaretin ardından Anaokulu Müdürü Öğretmeleri ve Öğrencileri Emniyet binasının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP