Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yolunda Kamyoncular Eylem Yaptı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerini ve otoban ücretlerini protesto eden kamyoncular, köprü yolunda eylem yaptı. Zaman zaman yolu trafiğe kapatan kamyoncular, kendilerine ceza kesmek isteyen polisle de tartıştı.

30 KAMYONLA TRAFİĞİ YAVAŞLATTILAR

Ümraniye TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağında toplanan yaklaşık 30 kamyon sürücüsü, 3. köprü geçişi ve otoban ücretlerini protesto etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yoluna giren kamyoncular, trafiği yavaşlattı.



POLİSLERLE MÜNAKAŞA

Trafik polisleri ise eylem yapan kamyoncuların plakalarını görüntüleyerek ceza uyguladı. Zaman zaman yolu trafiğe kapatan kamyoncular ile kendilerine ceza kesmek isteyen polislerle tartıştı.



YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerinin ve otoban ücretlerinin düşürülmesi için yetkililerden yardım isteyen kamyoncuların yaklaşık 1 saat süren eylemi Çekmeköy Hüseyinli'de bulanan hafriyat döküm alanında son buldu.