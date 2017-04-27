Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Sis Manzarası Ek
Yavuz SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEN SİS MANZARASI ekHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN -İSTANBUL-DHAİstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında sis etkili oluyor.
Yavuz SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEN SİS MANZARASI ek
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN -İSTANBUL-DHA
İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında sis etkili oluyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de içine alan sis kartpostallık görüntü oluşturdu. Sisin arasında sürücüler tabelalarda, 'Sis nedeniyle dikkatli olun" yazısıyla uyarıldı.