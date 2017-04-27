Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Sis Manzarası Ek

Yavuz SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEN SİS MANZARASI ekHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN -İSTANBUL-DHAİstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında sis etkili oluyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Sis Manzarası Ek

Yavuz SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEN SİS MANZARASI ek

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN -İSTANBUL-DHA

İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında sis etkili oluyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de içine alan sis kartpostallık görüntü oluşturdu. Sisin arasında sürücüler tabelalarda, 'Sis nedeniyle dikkatli olun" yazısıyla uyarıldı.

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