Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki muhteşim sis manzarası havadan görüntülendi

Boğazın üçüncü gerdanlığına sis başka bir yakıştı

Sis altında kalan 3.köprü havadan çekilen görüntülerde kendisine hayran bıraktı



İSTANBUL Asya ve Avrupa kıtalarını üçüncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ilk kez sis altında havadan çekilen görüntüler ile kendisine hayran bıraktı. Sisin arasında köprünün yükselen kuleleri kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan sis ulaşımda aksamalara sebep olurken Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde havadan drone ile çekilen görüntüler ile kendisine hayran bıraktı. Boğazın üçüncü gerdanlığının sisler arasındaki görünümü doyumsuz bir manzara oluşturdu. Güneşin batışı sırasında havadan çekilen görüntülerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuleleri bulutların arasından yükseldiği görüldü. İlk kez sis manzarası ile havadan çekilen köprü güneşin batışı ile oluşan manzarayla kartpostallık görüntüler oluşturdu.