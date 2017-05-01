Yavuz Sultan Selim Köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uçağından Böyle Görüntülendi

İstanbul’un üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağından böyle görüntülendi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uçağından Böyle Görüntülendi

İstanbul'un üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağından böyle görüntülendi. Erdoğan'ın fotoğrafçısı Yasin Bülbül tarafından sosyal medyada paylaşılan İstanbul Boğazı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'un iki yakasını üçüncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağından görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan'a giderken, uçakta İstanbul üzerinden çekilen görüntüler adete mest etti. Sisin etkili olduğu İstanbul semalarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafçısı Yasin Bülbül'ün sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler binlerce kez beğenildi. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Sultan Selim, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Birinci Selim, Recep Tayyip, Sosyal Medya, Hindistan, Istanbul
8