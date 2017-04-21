Yavuz Sultan Selim

YAVUZ SULTAN SELİM etkinliği 2017-04-21 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Yavuz Sultan Selim

YAVUZ SULTAN SELİM etkinliği 2017-04-21 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Esenler

Mekan : Dr. Mimar Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Nene Hatun Mahallesi Kemal Hatipoğlu Caddesi No: 4 Esenler

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : YAVUZ SULTAN SELİM

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Belediye Başkanı Topbaş, Yavuz Sultan Selim, Birinci Selim, Kadir Topbaş, Selim Yavuz, Nene Hatun, Istanbul, İstanbul, 1. Selim, I. Selim