Yavuz Sultan Selim
YAVUZ SULTAN SELİM etkinliği 2017-04-21 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
YAVUZ SULTAN SELİM etkinliği 2017-04-21 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Esenler
Mekan : Dr. Mimar Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Nene Hatun Mahallesi Kemal Hatipoğlu Caddesi No: 4 Esenler
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Kategori : YAVUZ SULTAN SELİM
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io