Yavuz Çingitaş ile Bir Fikrim Var, Şimdi Ne Yapacağım?

İTÜ Çekirdek Mentoru ve GOINN Kurucusu Yavuz Çingitaş ile 'Bir Fikrim Var, Şimdi Ne Yapmalıyım?'



Arkadaş ortamında dünyayı kurtarmaktan bıkmadın mı? Aklındaki fikirleri



gerçeğe dökmenin tam sırası!



Girişimciliğe ucundan kıyısından merakın varsa, Bi Fikrim Var seminerine



davetlisin. Ayağına bir kez gelecek bu fırsatı değerlendirmek için



linkten kayıt olup etkinlik başlamadan önce Ginova'da olmayı unutma.



Salon dolduktan sonra yeni katılımcılar alınmayacak.



Fikrinin harekete geçmesi için önce sen harekete geç ve Bi Fikrim Var'a katıl!