TÜMÜ
Haberler Search
Yavuz Çingitaş ile Bir Fikrim Var, Şimdi Ne Yapacağım?

Yavuz Çingitaş ile Bir Fikrim Var, Şimdi Ne Yapacağım?

İTÜ Çekirdek Mentoru ve GOINN Kurucusu Yavuz Çingitaş ile 'Bir Fikrim Var, Şimdi Ne Yapmalıyım?'Arkadaş ortamında dünyayı kurtarmaktan bıkmadın mı? Aklındaki fikirlerigerçeğe dökmenin tam sırası!Girişimciliğe ucundan kıyısından merakın varsa, Bi Fikrim Var seminerinedavetlisin.

Yavuz Çingitaş ile Bir Fikrim Var, Şimdi Ne Yapacağım?

İTÜ Çekirdek Mentoru ve GOINN Kurucusu Yavuz Çingitaş ile 'Bir Fikrim Var, Şimdi Ne Yapmalıyım?'

Arkadaş ortamında dünyayı kurtarmaktan bıkmadın mı? Aklındaki fikirleri

gerçeğe dökmenin tam sırası!

Girişimciliğe ucundan kıyısından merakın varsa, Bi Fikrim Var seminerine

davetlisin. Ayağına bir kez gelecek bu fırsatı değerlendirmek için

linkten kayıt olup etkinlik başlamadan önce Ginova'da olmayı unutma.

Salon dolduktan sonra yeni katılımcılar alınmayacak.

Fikrinin harekete geçmesi için önce sen harekete geç ve Bi Fikrim Var'a katıl!

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads