Yavuz Çingitaş ile Bir Fikrim Var, Şimdi Ne Yapacağım?

İTÜ Çekirdek Mentoru ve GOINN Kurucusu Yavuz Çingitaş ile 'Bir Fikrim Var, Şimdi Ne Yapmalıyım?'
Arkadaş ortamında dünyayı kurtarmaktan bıkmadın mı? Aklındaki fikirleri
gerçeğe dökmenin tam sırası!
Girişimciliğe ucundan kıyısından merakın varsa, Bi Fikrim Var seminerine
davetlisin. Ayağına bir kez gelecek bu fırsatı değerlendirmek için
linkten kayıt olup etkinlik başlamadan önce Ginova'da olmayı unutma.
Salon dolduktan sonra yeni katılımcılar alınmayacak.
Fikrinin harekete geçmesi için önce sen harekete geç ve Bi Fikrim Var'a katıl!
Kaynak: Etkinlik.io