Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları etkinliği 26 Nisan'da CRR'de gerçekleşecek.



Şef: Orhan Şallıel



Halk ozanları, toplumun değerlerini kuşaklar boyu tanıtmakta önemli aracı olmuş ve bunları kalıcı kılmışlardır. Halk ozanlarının doğaçlama saz çalıp türkü söyleme yetenekleri vardır. Toplumdaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler, ozanın sazına, sözüne ve sesine konu olur. Ozanlar toplumun sorunlarını dile getirmek, olup biteni daha erken görmek ve gelecek nesillere mesaj vermek özellikleriyle de tanınmıştır. Böylece halka mal olmuşlardır. Ozanlık geleneğinde doğa sevgisi vardır, halk sevgisi vardır, vatan sevgisi vardır, hak sevgisi vardır. Halkın bağrından kopar ve temsil ettiği toplumun sorunlarını, mesajlarını sazıyla anlatır. Halk ozanlığı, değişen yaşam koşulları ve değer yargıları karşısında gerileme yaşasa da kültürün vazgeçilmez simgelerinden biri olma özelliğini korumuştur.



Kul Nesimi



Kul Nesimi, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşamış Alevi- Bektaşi ozandır. Bağdatlıdır. İyi bir eğitim gördüğü bilinmektedir. Vahdet-i Vücud anlayışına sahiptir. Hakkında az bilgi bulunmaktadır. Hece ve aruz ölçülerini kullanmış, Şah İsmail, Pir Sultan Abdal ve Nesimi'nin tarzına yakın eserler vermiştir. Nesimi ile isim olarak karıştırılmaktadır.



Abdal Musa



14. yüzyılda yaşamış olan Türk Ereni. Ahmed Yesevi dervişlerinden Hacı Bektaş-ı Veli mensubudur. Anadolu'ya gelişiyle ilgili iki rivayet vardır: İlk rivayete göre Kırk Abdal ile birlikte Buhara'dan gelmiştir. İkinci rivayete göre Horasan'ın Hoy şehrinden gelmiştir. Bir rivayete göre Teke Beyi Abdal Musa'yı ateşte yakmak istemiştir ancak Abdal Musa ateşin içine atladığında alevler sönmüştür



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : CRR Konser Salonu



Mekan Adresi : Darülbedayi Cad.



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır