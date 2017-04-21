Yavuz Bahadıroğlu Sincanlılarla Buluştu

Sincan Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu'nu Sincanlılarla buluşturdu. Bahadıroğlu, "Tarihimizden Yaşanmış Öyküler" konulu söyleşide tarihin şanlı sayfalarından derlediği hikayeleri



vatandaşlarla paylaştı.



Sincan'da birbirinden önemli akademisyen, uzman ve yazarları ağırlayan Sincan Belediyesi, bu kez de tarihe gönül vermiş ve onlarca kitaba imza atmış tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu'nu ağırladı. Sincanlıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bahadıroğlu'nun "Tarihimizden Yaşanmış Öyküler" konulu söyleşisi Lale Meydanı Konferans Salonu'nda yapıldı. Bir şehrin yiyeceğiyle değil insanıyla övünülmesi gerektiğini söyleyen Bahadıroğlu, insan inşa edecek insanlar yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Salonu dolduran Sincanlı gençlere de tavsiyelerde bulunan Bahadıroğlu, "Dertlenmeyin, yakınmayın ve asla pes etmeyin" dedi. Gençlere hedef belirlemeleri konusunda telkinlerde bulunan ünlü tarihçi, "İlmi olarak kendinize hedef belirleyin ve o yolda ilerleyin. Unutmayın ilmi derinliği olmayan millet olamaz" diye konuştu.



Kadın erkek ilişkilerine de değinen Bahadıroğlu, tarihimizden kadın figürlerini anlattı. Bahadıroğlu, "Kadın-erkek muvazenesini yeniden kurmamız ve bu konuda dünyaya örnek olmamız lazım. Bunun için de kadim değerlerimizden oluşmuş sağlam bir zemine ihtiyacımız var. Bir imparatorluğun kapısını açan kadın, devlet ana olan Hayme Kadın'dır. Ben kadın halimle bir şey yapamam demeyin, siz kadınlar biz erkeklerden daha güçlü ve daha akıllısınız" dedi.



"Milli şuurun devamlılığını sağlamak için tarihi anlatmak ve sevdirmek gerekir"



Sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli çalışmalar yapan Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise, tarihin ve manevi değerlerin bir toplumu ayakta tutan en önemli unsur olduğunu vurguladı. Başkan Tuna, "Milli şuurun devamlılığını sağlamak için tarihi anlatmak ve sevdirmek gerekir" diyerek Sincan'da belirli periyotlarla yapılan tarih söyleşilerinin öneminden bahsetti. Başkan Tuna, "Bir medeniyetin oluşumunda maddi unsurlar kadar milli ve manevi değerler de önemlidir. Bizler bu değerleri aktarma konusunda elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dedi. - ANKARA