Aç Kalan Anne Köpek, 6 Yavrusu İçin Kendini Feda Etti

İzmir'in Kadifekale semtinde, kar yağışının ardından uzun süre aç kalan sokak köpeği, kendisi karnını doyuramamasına rağmen 6 yavrusunu emzirmeyi sürdürdü.

SOKAK HAYVANLARI OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Çetin kış şartları insanları olduğu gibi sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Hayvanların soğuktan ve açlıktan ölmemeleri için destek verilmesi gerekiyor.

KARNINI DOYURAMADAN YAVRULARINI EMZİRDİ

İzmir'in yüksek yerlerinden olan Kadifekale'de de soğuk kış günlerinde uzun süre aç kalan bir sokak köpeği, kendisi karnını doyuracak yeterli yiyecek bulamasa da, 6 yavrusunu emzirmeye devam etti. Anne köpeğin, aç olan yavrularını emzirme anlarını görenler duygulandı.

İşte görenleri duygulandıran o kare;