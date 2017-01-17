Yavru Köpeğin Kulağını Kestiği İddia Edilen Şüpheliler Gözaltında

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesip, sosyal medyada paylaştığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.



Isparta'da kulakları kesilen yavru köpeğin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yavru köpeğin kulaklarını kesen ve görüntüleri sosyal medyada paylaştığı öne sürülen H.K ve N.Y'yi Zafer Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına aldı.



Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ISPARTA