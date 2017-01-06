Yavru Karacaları Vuranlara 7 Bin 863 TL Ceza

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 2 adet karacayı vurduğu tespit edilen 2 kişiye bin 818 lira idari para cezası ve 6 bin 45 lira tazminat olmak üzere toplam 7 bin 863 TL ceza verildi.



Alınan bilgilere göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Hemşin Köyü kırsal alanında 4 Ocak 2017 günü iki yavru karaca vurulduğu köylüler tarafından görüldü. Durum Akçakoca Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine intikal eden Jandarma ve Av Koruma ve Kontrol ekiplerince 2 adet dişi karacanın ateşli silahlarla vurulup öldürüldüğü tespit etti. Akçakoca Jandarma ve Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada görgü tanıkları ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda karacaları vurduğu anlaşılan iki kişiye bin 818 lira idari para cezası ve 6 bin 45 lira tazminat olmak üzere toplam 7 bin 863 lira ceza verildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü yetkilileri av koruma ve kontrol çalışmalarının bölgede ve Düzce ili sınırları aralıksız süreceği bildirildi. - DÜZCE