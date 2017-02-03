Yatlarda ÖTV ve KDV İndirimi Yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yatlarda da ÖTV ve KDV indirimi yapıldı. Ancak bu indirim yeni alınacak yatları mı kapsıyor? Yoksa yabancı bayraktan Türk bayrağına geçen yatları mı? Sınırsız bir indirim mi yoksa süreli bir indirim mi? Sözkonusu indirime sektör temsilcileri ne diyor? İşte yanıtları...

"TÜRK BAYRAKLARINI GÖĞÜSLERİNİ GERE GERE DALGALANDIRACAKLAR"

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak, Türk denizlerinde dolaşan yatların yüzde 70'inin yabancı bayraklı olduğuna dikkat çekerek, ülkeye gelen yabancıların kıyılarda Türk bayrağı değil, İngiliz, Amerikan bayrakları gördüğünü söyledi. Türkiye'nin tanıtımı açısından bu görüntünün iyi olmadığını belirten Bayrak, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk bayraklı tekne sahibi olma arzusunun artacağını ifade etti. "Artık Türk bayraklarını Türk ve yabancı sularda göğüslerini gere gere dalgalandıracaklardır. Ayrıca Türkiye'nin tanıtımı açısından da çok önemli" dedi.

"ÜLKEMİZE GELMELERİ SAĞLANMALI"

Milli Emlak'ın uyguladığı fiyatlar nedeniyle marinalara yat bağlama ücretlerinin de yüksek olduğuna dikkat çeken Bayrak, "Yunanistan, Malta'daki marinalardan daha pahahalı bizdekiler. Maliye bu konuda da bir adım atarsa vergi gelirleri de artmış olur. Çünkü teknesini marinaya bağlayan orada yemek yiyor, alışveriş yapıyor. Bunlar zengin insanlar. Ülkemize daha çok gelmeleri sağlanmalı. Marina fiyatları düzeltilirse potansiyel iki üç kat artar. Bu da turizm gelirlerimizin artması anlamına gelir" dedi.

YATLAR MİLLİLEŞECEK

Güney Yat Genel Müdürü Vatan Daban,resmi verilere göre yurtiçinde bulunan yabancı bayraklı yatların 6 bininin sahibinin Türk olduğu halde yabancı bayrak çektiğini belirtti. Bugünkü düzenlemenin yurtiçinde ve yurtdışında tekne sahibi olup, yabancı bayrak çeken Türk vatandaşlarını ilgilendirdiğini belirten Daban, getirilen düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu düzenleme 31.01.2017 tarihi itibariyle yurt içi ve yurtdışında yabancı bayraklı tekne sahibi olan Türk vatandaşlarını ilgilendiriyor. Bunlar teknelerine Türk bayrak çekmek istediklerinde yüzde 8 ÖTV, yüzde 18 KDV ödemeleri gerekiyordu. Bu düzenlemeyle artık teknelerini millileştirmek isteyen tekne sahiplerinin, ÖTV ödemelerine gerek kalmayacak, KDV de yüzde 18 yerine yüzde 1 ödenecek. Bunun için ilgili liman başkanlıklarına başvurarak kanundan yararlanmak istediklerini belirtecekler.

YÜZDE 1 GÜMRÜK VERGİSİ

Yüzde 1 KDV ile birlikte mal değerinin yüzde 1'i oranında da gümrük vergisi ödeyerek teknelerini millileştirmiş olacaklar.

30 NİSAN'A KADAR GEÇERLİ OLACAK

Türk bayrağına geçiş şartıyla getirilen bu vergi indirimleri 30 Nisan 2017 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra yeniden mevcut uygulamaya geri dönülecek. Çok sayıda firmadan Türk bayrağına geçmek için talep geliyor. Ama endişeli olanlar da var. Bunlar 2009'da kaldırılan motorlu taşıtlar vergisinin yeniden getirilmesinden ürküyorlar.