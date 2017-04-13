Yatırımlarda Patlamanın Olduğu Bir Döneme Gireceğiz"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 16 Nisan'dan sonra özel sektör yatırımlarında çok hızlı bir artış beklediğini bildirerek, "Önümüzdeki dönemde, gerek yurt dışından gelecek sermaye yatırımlarında, gerekse değerli girişimci ve sanayicilerin yapacakları yatırımlarda patlamanın olduğu bir döneme gireceğimize inanıyorum." dedi.



Bakan Ağbal, OSTİM Sanayi Sitesi'nde sanayicilerle bir araya geldi.



OSTİM'i üçüncü kez ziyaret ettiğini belirten Ağbal, birçok yasal düzenlemeyi yaparken OSTİM'in taleplerini ön plana aldıklarını söyledi. Hükümet olarak OSTİM'in ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini vurgulayan Ağbal, "OSTİM bir üniversite projesini sırtlamak istiyor. Üniversite sanayi iş birliği çok önemli. Bu defa sanayici işi ele aldı, OSTİM sanayisi kendi üniversitesini kuruyor tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Üniversitenin kuruluşunda, Maliye Bakanlığı olarak bize düşen ne varsa, sonuna kadar bu desteği vereceğiz." diye konuştu.



Ağbal, hükümetin 2023 vizyonu kapsamında belirlenen sektörleri, OSTİM'in çok önceden fark ettiğini dile getirdi. OSTİM'deki sanayicilerin gayretle çalıştığını ve acımasız global rekabet karşısında ayakta durmaya çalıştığının altını çizen Ağbal, "15 Temmuz darbe gecesinde OSTİM'li esnaf da milli iradeye sahip çıktı. Allah'tan şehitlere rahmet diliyorum. Hükümet olarak OSTİM'in yanındayız, OSTİM Türkiye'dir diyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Herkeste bir yatırım iştahı var"



Türkiye ekonomisinin, bu yıl 2016'dan daha fazla büyüyeceğine inandığını dile getiren Ağbal, daha fazla istihdam yaratılacağını kaydetti. Ekonominin büyük bir sınav verdiğini ve başarıyla geçtiğini belirten Ağbal, bütün beklentilerin yukarıya dönmeye başladığını bildirdi.



Ağbal, son 3 yıldır özel sektör yatırımlarında bir duraklama yaşandığına işaret ederek, "Buna bekletilen talep diyorum, yatırımcının cebinde para ve proje var. Yatırım yapmak istiyor, fırsat kolluyor. Dolayısıyla bekletilen bir yatırım talebinden bahsediyoruz. İnanıyorum ki 16 Nisan'dan sonraki süreçte, son 3 yıldır bekletilen bu talep süratle devreye girecek ve 2017'nin ikinci yarısından itibaren özel sektör teşvik belgeli yatırımlarında çok hızlı bir artışı görebiliriz. Son 1 aydır, Anadolunun bir çok kentini dolaştım. Herkeste bir yatırım iştahı var." diye konuştu.



Yabancı yatırımcının Türkiye'ye inandığını ve gelmek istediğini belirten Ağbal, "Önümüzdeki dönemde, gerek yurt dışından gelecek sermaye yatırımlarında, gerekse siz değerli girişimci ve sanayicilerin yapacakları yatırımlarda patlamanın olduğu bir döneme gireceğimize inanıyorum. Bunu sağlayacak çok sayıda teşvikte getirdik. 16 Nisan'dan sonra özel sektör yatırımlarında çok hızlı bir artış bekliyorum. Bu, önümüzdeki dönemde ihracatı da arttıracak." değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye'nin beklemeye tahammülü yok"



Bakan Ağbal, anayasa değişikliğinin ülkeye sağlayacağı faydaları anlattı. Yeni sistemde güçlü hükümetler olacağının altını çizen Ağbal, milletin kendisini yönetecek hükümetleri doğrudan sandıktan çıkaracağını söyledi. Kurulacak hükümetin de sorunları hızla çözeceğini kaydeden Ağbal, şöyle devam etti:



"Mevcut sistem sorunları hızlı bir şekilde çözmemize imkan vermiyor. Yeni sistem hükümetlere kararname çıkarma yetkisi veriyor. Her meseleyi kanunla çözmeye çalışan mevcut sistem bu amacı ortaya koysa da sistemde çözüm yok uzun zaman alıyor. Türkiye'nin karşılaştığı sorunları çözmek için beklemeye tahammülü yok. Onun için sorunları çözecek güçlü yetkilerle donatılmış güçlü hükümetler olsun diyoruz ama yasama ve yargı denetimi yine olsun, yeni sistemde de var. Yeni sistem diyor ki bir konuda kanun varsa, o konuda kararname çıkaramazsınız. Yeni sistem, vatandaşın hakkını ve hukukunu korumak bakımından mevcut sistemden daha güçlü. Meclisin gücü yeni sistemde çok daha pekiştirilmiş bir şekilde var."



"16 Nisan'da yepyeni bir Türkiye'yi karşılayacağız"



Ağbal, 2008 yılında, 2023 yılı vizyonu kapsamında için kişi başı 25 bin dolar hedefi koyulduğunu anımsatarak, "Bu kadar engellemelere karşı 10 bin 700 dolar bile yine Allah bereket versin. Gelin bu ülkenin önünü açalım. Bizi kişi başı 25 bin dolara götürecek sistem, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Yeni sistemde demokrasi ve hukuk devleti bugünden daha fazla güçlenecek. Özel sektör ve sanayi, çok daha rahat ve net bir ortamda yatımını ve üretimini yapacak. İnşallah 16 Nisan'da hep beraber anayasa değişikliğine güç vereceğiz ve yepyeni bir Türkiye'yi beraber karşılayacağız. OSTİM'li sanayicileri, bu sistem değişikliğine sahip çıkmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.



OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Bakan Ağbal'ın bugüne kadar OSTİM'e önemli katkılar sağladığını söyledi.



Aydın, OSTİM'den iki kişinin 15 Temmuz'da şehit olduğunu hatırlattı.



OSTİM'in her konuda iddialı olduğunu vurgulayan Aydın, gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.