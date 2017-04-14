Yatırımlarda Patlama Yaşanacak"
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "16 Nisan'dan sonra özel sektör yatırımlarında patlamanın olduğu bir döneme gireceğimize inanıyorum.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "16 Nisan'dan sonra özel sektör yatırımlarında patlamanın olduğu bir döneme gireceğimize inanıyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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