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Yatırımlarda Patlama Yaşanacak"
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Yatırımlarda Patlama Yaşanacak"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "16 Nisan'dan sonra özel sektör yatırımlarında patlamanın olduğu bir döneme gireceğimize inanıyorum.

Yatırımlarda Patlama Yaşanacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "16 Nisan'dan sonra özel sektör yatırımlarında patlamanın olduğu bir döneme gireceğimize inanıyorum." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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Naci Ağbal, 16 Nisan, Patlama, Bakan