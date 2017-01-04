Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Turizm konusu tüm olumsuzluklara rağmen üzerinde durmamız gereken, mücadelesini vermemiz gereken bir alandır." dedi.



Şahin, bir otelde Samsun ve Çevresi Turizm Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) tarafından hazırlanan "Yatırımın Arayüzü Gençler Projesi" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, konaklama sektöründen gelen talepler doğrultusunda turizm sektörünün eğitilmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması ile genç işsizlerin istihdamının arttırılmasını amaçlayan projeyi önemsediklerini kaydetti.



Vali Şahin, yoğun ülke gündeminin içinde Samsun'da turizm konusunda çalışma yapılmasını takdirle karşıladığını belirterek, yaşanan terör olaylarının turizm sektörünü olumsuz etkilediğine işaret ederek şöyle konuştu:



"Turizm konusu tüm olumsuzluklara rağmen üzerinde durmamız gereken, mücadelesini vermemiz gereken bir alandır. Turizm konusunu olabildiğince bir an önce tabana yaymamız gerekiyor. Biz ara eleman veya iş gücünü eğitirken yaptığımız faaliyetleri biraz daha dışa taşıyarak, sokakta gezen insanların, esnafın, caddelerde alışveriş yapan insanların da turizm konusuna aşina olmasını da sağlamamız gerekiyor. Ben Samsun'da kendimce dört veya beş konuyu öne çıkardım. Bunların bir tanesi de turizmdir. Çünkü bacasız fabrika diye tabir ediliyor. Olabildiğince bizim turizm konusunda daha fazla enerji sarf etmemiz gerekiyor. Turizm hedefleri konusunda da ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Çünkü Samsun'da ciddi anlamda tanıtım faaliyetini sürdüremiyoruz. Bunu değiştirmemiz gerekmektedir. "



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da Samsun'un turizm potansiyeli olan bir kent olduğunu dile getirerek, "Son yıllarda şehrimizin çevresini güzelleştirecek dokunuşlarla, estetik güzelliklerle, şehrimizi hiçbir şehirden geri bırakmadık. Bizim şimdi bu ürünü iyi anlatmamız gerekiyor. Samsun'u iyi anlatacak kampanyalar ve etkinlikler yapmamız gerekmektedir." diye konuştu.