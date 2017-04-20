Yatırımcıların Trump'a Olan İnancı Kaybolmak Üzere

Trump'ın ekonomiye katkılarından gün geçtikçe şüphelenmeye başlayan büyük yatırımcılar, durumdan pek de memnun değil.



Bank of America Merrill Lynch's Global Fund Manager Survey adlı araştırmasından yola çıkarak yapılan açıklamada, fon yöneticilerinin, Donald Trump'ın başkanlığa geldikten sonra, tüketici ve iş güvenilirliğindeki ani artışın küresel çapta olmasıyla birlikte, enflasyon ve şirket karlılık oranlarında dalgalanma olacağını öngörmüştü.



Yapılan yeni bir araştırma ise, bu ilginin giderek azalmaya başladığı yönünde. Birçok yatırımcı, gelecek 12 ay boyunca daha agresif bir küresel büyüme oranı yakalanmasını beklerken, küresel enflasyon oranlarının da azalmasını umuyorlar.



Şirketlerin karlılık oranları göz önünde bulundurulduğunda, küresel şirket karlarının gelecek 12 ayda yükseleceğini düşünen yatırımcıların oranı yüzde 7 düşüş yaşadı.



Bu değişimin, Trump'ın seçim vaatlerinde söz verdiği vergi reformlarını uygulamaya geçiremeyeceği yönünde olan inancın artmasıyla geldiği düşünülüyor. Trump'ın şirket vergilerine karşı açtığı savaş sonrasında, analistler, şirketlerin karlılık oranlarını kolayca yükseltebileceğine inanıyordu. Amerikan başkanının daha sonra uygulamaya geçirmek istediği sağlık yasasının meclisten geçememesiyle birlikte ise yatırımcılar bu yasanın da yürürlüğe giremeyeceğinden korkmaya başlamış gibi görünüyor.



Bu veriler, Trump'ın vergi yasasını değiştirmesi konusundaki inancın tamamen yitirildiğini göstermese de yatırımcıların giderek daha temkinli davranmaya başladığı görülebiliyor.