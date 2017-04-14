Yatırımcılar Antalya Franchıse Expo Eurasıa Fuarı'nda Buluşuyor

Arı Fuarcılık Genel Müdürü Savaş Kemal Burkay, 'Çeşitli nedenlerle İstanbul'a fuar ziyaretine gelmeyen ya da gelemeyen Anadolu yatırımcıları, İzmir, Muğla, Gaziantep, Konya, Kayseri gibi şehirlerimizden bu fuara arabalarıyla 3-4 saatte gelip, yatırımlarını seçme fırsatı yakalayabilecekler. Bu durum, zincir markaların ulaşamadıkları Anadolu yatırımcılarıyla bir araya gelmelerini kolaylaştıracak. Bu fuar ile Anadolu yatırımcılarını yerli ve yabancı Franchise Marka'larıyla buluşturup, markaları yakından tanıma ve doğru yatırım seçimi yapabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu yıl ilk kez yapılmasına rağmen fuara yoğun ilgi var. Antalya'yı franchise sektörünün başkenti yapma sözümüzü tutup hem fuarı hem de Antalya'yı fuarcılık anlamında uluslararası arenada hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız.'' dedi.

Franchise Expo Eurasia 2017 - Antalya Bayilik Fuarı'nda gıda, hizmet, emlak, iklimlendirme, eğitim, telekom-bilişim, züccaciye, enerji, tekstil-hazır giyim, kuru temizleme, kişisel bakım-medikal ürünler, büyük mağazacılık, takı-aksesuar, ayakkabı, mobilya, turizm, otomotiv ve enerji gibi farklı alanlardan yatırımcılar bir araya gelecek. Katılımcı firmalar KOSGEB'den destek de alabiliyorlar.