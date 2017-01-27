Yatırımcılar Amanos Tüneli Projesi'nin Startını Bekliyor

İskenderun Körfezi'ni Hassa ile buluşturması hedeflenen Amanos Tüneli projesi ile ilgili İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplantı düzenlendi.



Toplantıda, tünelin yatırım planına alınması aşaması hakkında bilgi veren Kalkınma Bakanlığı yetkilileri, "Öncelikle karayolu, projeleri bölgelerinde projelendiriliyor. Proje yatırım programına alınıyor ve bitiriliyor. Projenin etüt çalışması bitirilme aşamasında. Bölgeden genel müdürlüğe bu etüt çalışması sunulacak. Genel müdürlük kendi içinde bölgelerden gelen bu projeleri sıralandırarak, Kalkınma Bakanlığına bu projeleri teklif olarak sunacak. Kalkınma Bakanlığı da bunun fizibilite ve ÇED raporunu hazırlayıp, genel müdürlükte bir sıralama yapıldıktan sonra ikinci aşamada Kalkınma Bakanlığında sunulan teklifler, ekonomik olarak yatırım programına girip girmeyeceği değerlendirilecek. Sistem bu şekilde ilerliyor" dedi.



Tünel projesi için DSİ'de ve ÇED raporunda da sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Bakanlık yetkilileri, "2017 yılında bize verilen teklif KDV dahil 1 milyar 750 milyon liradır. Bu maliyeti çok yüksek bir proje. Bizler de Bakanlığımız ile yaptığımız görüşme de sanayicilerimiz, iş adamlarımız ile yatırımcılar ile nasıl birlikte hareket edebiliriz, sizlerin bizlere ne gibi desteği olabilir, onları konuşmaya geldik" dediler.



DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, tünel projesinin hayata geçmesiyle bölgede işsizliğin azalmasında önemli rol oynayacağını belirterek, "Buna bağlı olarak körfezimiz var, limanınız var, sınır ili olmamız nedeniyle insan kaynağı var, Suriyeliler var. Bunlar önemli etkenler arasında diyebiliriz. Projenin hayata geçirilmesi noktasında bu etkenler göz önünde bulundurulmalı" diye konuştu.



İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz da, Amanos Tüneli projesinin hayata geçmesi noktasında sürekli bu konuyu gündemde tuttuklarını ve bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunduklarını belirterek, projenin artık hayata geçirilmesi, sanayici ve iş adamlarının yatırıma yönelmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Toplantıda ayrıca sanayici ve iş adamlarının projeye destek olması için çalışma başlatılabileceği görüşüldü. - HATAY